Speciale difesa: Giappone, governo sceglierà singola azienda per il futuro aereo da combattimento

- Il ministero della Difesa del Giappone collaborerà con una singola azienda giapponese per lo sviluppo e la produzione dei futuri aerei da combattimento per le Forze aeree di autodifesa. Lo ha appreso il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’azienda selezionata avrà il compito di sviluppare e assemblare i velivoli che sostituiranno i cacciabombardieri F-2 a partire dal 2035. L’azienda sarà anche chiamata a coordinare le aziende fornitrici in Giappone e negli Usa. Il piano riflette la volontà di Tokyo di dare”rapido avvio allo sviluppo guidato da un paese”. Dal Secondo dopoguerra ad oggi il Giappone ha importato i propri aerei da combattimento o li ha assemblati su licenza di costruttori statunitensi, con la parziale eccezione dell’F-2, un aeroplano derivato dall’F-16. I dettagli relativi allo sviluppo del futuro aereo da combattimento potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. E’ probabile che la scelta del partner aziendale ricadrà su Mitsubishi Heavy Industries, ma Kawasaki Heavy Industries, Subari e Ihi dovrebbero collaborare al programma, così come i colossi aerospaziali statunitensi Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman. (Git)