Costa d'Avorio: partito di governo Rhdp si riunisce oggi per designare candidato alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuta lo scorso 8 luglio ad Abidjan, ha aperto nuovi scenari in vista delle elezioni generali di ottobre. Sebbene Ouattara abbia annunciato di non avere intenzione di candidarsi per un terzo mandato, dal decesso si rincorrono infatti le voci circa la possibilità che il capo dello Stato - al potere dal 2011 - possa tornare sui suoi passi e accettare il pressing dei suoi alleati. I dirigenti dell'Rhdp si sono riuniti la sera stessa della morte di Coulibaly per chiedere ufficialmente la candidatura di Ouattara: "Crediamo all'unanimità che solo il presidente Ouattara possa tenere alta la bandiera. È l'unico che può unirci", ha affermato una delle fonti, benché nessuna conferma sia finora giunta dalla presidenza ivoriana. Fedele alleato del presidente e primo ministro dal 2017, Coulibaly era infatti stato designato come candidato ufficiale del Rhdp quando a marzo Ouattara aveva annunciato l'intenzione di non correre per un terzo mandato. (segue) (Res)