Costa d'Avorio: partito di governo Rhdp si riunisce oggi per designare candidato alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo degli ultimi dissapori fra maggioranza e opposizione c’è tuttavia la riforma costituzionale, che Ouattara promuoveva da tempo e che il capo dello Stato ha approvato per decreto durante lo stato di emergenza dichiarato per la pandemia di coronavirus. All'inizio dello scorso gennaio il presidente ivoriano aveva dichiarato di voler rivedere la Costituzione prima delle elezioni presidenziali, per renderla “più coerente”, assicurando in seguito che la revisione non includerà un limite di età per i candidati alla presidenza. L’annuncio era stato contestato da diversi leader dell'opposizione che accusavano Ouattara di voler reintrodurre il limite di 75 anni di età per impedire ai suoi principali rivali, gli ex presidenti Laurent Gbagbo ed Henri Konan Bedie, di candidarsi alla presidenza.Una mossa che non è passata inosservata, e che ha messo fine con un taglio netto al lungo periodo di dibattito parlamentare sulla misura, guardata con diffidenza dagli oppositori, secondo i quali si tratterrebbe di uno stratagemma per prolungare illegalmente il mandato del capo dello Stato. (Res)