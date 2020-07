Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, porte aperte al dialogo ma non su tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia continua ad avere una posizione aperta al dialogo con la Turchia, ma non è disposta ad avviarlo su qualsiasi aspetto delle relazioni tra i due paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista all'emittente pubblica “Ert”. Dendias ha sottolineato che l'assenza di azioni illegali è una condizione essenziale per i due paesi per avviare colloqui esplorativi e ha sottolineato che "la differenza tra Grecia e Turchia è molto specifica: la piattaforma continentale e le zone marittime sovrastanti". Su questo punto, ha osservato il capo della diplomazia di Atene, la Grecia resta impegnata pienamente a discutere della questione. Dendias ha anche osservato che vi sono questioni di diritto internazionale e del diritto del mare per le quali nessuna parte ha avuto il potere di fissare scadenze. Il ministro degli Esteri greco ha chiarito che non c'è ancora accordo per il dialogo con la parte turca. "Non esiste una procedura concordata per l'avvio di un dialogo. Ci sono alcune discussioni, ma questo è tutto", ha sottolineato il ministro. (segue) (Gra)