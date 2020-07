Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, porte aperte al dialogo ma non su tutto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dendias ha anche sottolineato che se la Turchia interromperà le sue azioni provocatorie e creerà un clima che consente il dialogo, "sarà, ovviamente, molto bello a tempo debito incontrare Cavusoglou", ma solo con la giusta atmosfera che consenta “convergenze e consenso”. Il ministro greco ha inoltre ribadito che se i due paesi non raggiungessero un accordo, potrebbero “benissimo” ricorre alla Corte permanente di arbitrato dell’Aia per risolvere le loro divergenze. Per quanto riguarda il nuovo Navtex emesso ieri dalla Turchia per condurre indagini sismiche all'interno della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, Dendias ha dichiarato che ciò che la Turchia sta facendo è “completamente inaccettabile e ha annunciato che la Grecia sosterrà Nicosia nel contesto dell'Unione europea. "Continueremo a sostenere la Repubblica di Cipro nei suoi sforzi per risolvere la questione di Cipro e nei suoi sforzi per combattere le violazioni", ha affermato Dendias. Per quanto riguarda le sanzioni europee contro la Turchia, Dendias ha affermato che il Consiglio europeo ha incaricato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, di preparare un elenco di misure economiche significative da imporre se le violazioni turche continueranno. Il capo della diplomazia ellenica ha quindi osservato che della questione si discuterà al Consiglio informale di fine agosto. (segue) (Gra)