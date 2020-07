Imprese: Germania, Puma registra perdita di 115 milioni di euro nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel secondo semestre del 2020, l'azienda di articoli sportivi tedesca Puma ha subito una perdita nell'utile operativo (Ebit) pari a 115 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di un grave crollo dagli utili di 80 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. A pesare sui bilanci sono stati sconti più elevati, ammortamenti sugli inventari e accantonamenti per i resi. Il risultato è un deficit di 96 miliardi di euro che contrasta con il profitto di 50 milioni di euro conseguito da Puma tra aprile e giugno del 2019. Tuttavia, la posizione di liquidità del gruppo rimane solida. Puma può attingere a fondi liquidi per 437 milioni di euro, nonché a linee di credito inutilizzate di circa 1,3 miliardi di euro. Secondo l'amministratore delegato Bjoern Gulden, la società non ha ancora fatto ricorso al prestito da 900 milioni di euro che ha ottenuto a maggio scorso dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). Secondo Gulden, per Puma il secondo semestre è stato il più difficile “che abbia mai visto” e il 2020 è “un anno perduto”, anche se l'azienda è al momento in ripresa. La dirigenza di Puma presume i mercati miglioreranno entro la fine dell'anno e che il 2021 sarà un anno di crescita. Intanto, l'attività dell'impresa segue una tendenza positiva da maggio scorso. Diminuite del 55 per cento ad aprile, le vendite sono calate del 38 per cento a maggio e del 6 per cento a giugno grazie alla ripresa in Cina e negli altri mercati asiatici. La situazione rimane, invece, difficile negli Stati Uniti. Per luglio, Puma prevede ricavi globali stabili. (Geb)