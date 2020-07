I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente Vizcarra annuncia 5 miliardi di euro per il settore sanitario - Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato che la sua amministrazione destinerà 20 miliardi di sol (circa 4,8 miliardi di euro) al settore sanitario nella legge di bilancio del 2021. “Nella legge di bilancio del 2021 destineremo alla salute il maggiore investimento della storia. Circa 20 miliardi affinché tutti i peruviani accedano a servizi di qualità”, ha detto il capo dello stato parlando ieri durante il suo discorso alla nazione in occasione della Festa dell’indipendenza nazionale del Perù. “Per decenni la salute non è stata una priorità, non è stata nell’agenda pubblica. Oggi abbiamo l'opportunità di correggere questo errore storico e ripagare il debito dello Stato nei confronti del settore sanitario", ha detto Vizcarra. “Il Perù deve uscire da questa pandemia con un sistema sanitario nuovo e solido”. Le autorità sanitarie del Perù hanno confermato ieri 5.288 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale dei contagi registrati a 395.005. (segue) (Res)