I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: presunta corruzione, ex direttore Pemex rinviato a giudizio - L'ex direttore generale della compagnia energetica messicana Pemex, EMilio Lozoya, è stato rinviato a giudizio con accuse di corruzione in due distinti casi. La vicenda di Lozoya, arrestato in Spagna a febbraio ed estradato il 17 luglio in Messico, è diventata simbolo di una campagna di moralizzazione della politica statale portata avanti dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. L'ex dirigente, presentatosi martedì alla prima udienza, ha professato la sua innocenza ma non ha per il momento ribattuto alle accuse della procura generale, riservandosi in un secondo momento di collaborare con la giustizia "denunciando i fatti commessi, e segnalando chiaramente le persone responsabili e le cariche che occupavano". Al tempo stesso l'ex dirigente Pemex ha denunciato una "sistematica" intimidazione, pressione e strumentalizzazione di cui sarebbe stato vittima nel corso delle indagini. (Res)