I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Giacomoni (FI), far confluire Recovery fund in fondo sovrano - Pur ritenendo indispensabile per la ripresa una collaborazione tra pubblico e privato "non condividiamo l'idea di ricreare un organismo simile alla Cassa per il Mezzogiorno, che anche se in una prima fase ha funzionato, oggi sa di antico. Penso che lo strumento migliore sia la creazione di un Fondo sovrano italiano, in cui far confluire le risorse del RecoveryfFund e il risparmio privato di tutti coloro che vogliono diventare azionisti del proprio futuro. In questo modo sarebbe possibile contemperare le esigenze dello Stato con quelle del mercato e coinvolgere anche tutte le nostre aziende migliori, in gran parte già partecipate da Cdp, per elaborare progetti concreti in cui investire le risorse del Fondo. Se vogliamo salvare il Paese, pubblico e privato devono fare la loro parte". Lo ha affermato, intervenendo su MF, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. "L'obiettivo del Fondo sovrano inizialmente – ha sottolineato – dovrebbe essere di investire risorse del Recovery fund e risparmi privati in progetti concreti per sostenere e far ripartire il sistema produttivo, ma l'auspicio è che - subito dopo, grazie al ritorno degli investimenti effettuati - il fondo possa indirizzare i risparmi privati degli italiani anche verso acquisizioni estere, avendo come modello di riferimento il fondo sovrano norvegese. Stato e imprese non sono il buono contro il cattivo. ma soggetti imprescindibili di una dinamica efficiente di pesi e contrappesi. Trovare un equilibrio tra Stato e mercato vuol dire trovare un equilibrio efficiente per società ed economia". (segue) (Rin)