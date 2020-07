I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Istat, +0,1 per cento retribuzioni contrattuali orarie a giugno, +0,6 per cento su anno - L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1 per cento rispetto a maggio 2020 e dello 0,6 per cento nei confronti di giugno 2019. Così l'Istat nel report relativo ai contratti collettivi e retribuzioni contrattuali. L’aumento tendenziale registrato a giugno è stato dello 0,8 per cento per i dipendenti dell’industria, dello 0,6 per cento per quelli dei servizi privati e dello 0,3 per cento per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli del credito e delle assicurazioni e degli alimentari(entrambi +2,3 per cento) e dell’energia elettrica e gas (+1,5 per cento). L’incremento è invece nullo per i settori del legno, carta e stampa, del commercio, delle farmacie private, delle telecomunicazioni e degli altri servizi privati. (segue) (Rin)