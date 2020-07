I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fase 3: D'Incà su scostamento di bilancio, chiedo alle opposizioni di votarlo - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha dichiarato che "dobbiamo riuscire a far sì che tutti quanti votino questo scostamento. Chiedo alle opposizioni di votarlo". Ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1, il ministro ha spiegato: "Noi siamo autosufficienti come numeri ma per il bene del nostro paese dimostriamo insieme di votare lo scostamento. Un passo avanti da parte di tutti per il bene del Paese". (segue) (Rin)