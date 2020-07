I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Agosto: al Senato al via esame scostamento di Bilancio - Nell’Aula del Senato è in corso la seduta sul Programma nazionale di riforma 2020 e sulla Relazione al Parlamento sullo scostamento di Bilancio. La nuova richiesta di deficit aggiuntivo, la terza dall'inizio della pandemia da coronavirus dopo i 20 miliardi del decreto Cura Italia e i 55 miliardi del decreto Rilancio, servirà a estendere la Cassa integrazione, ad alleggerire le scadenze fiscali di settembre e a stanziare nuove risorse per gli enti locali. Il governo chiede l'autorizzazione al Parlamento per uno scostamento di 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025 e 1,7 miliardi dal 2026. Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato all'11,9 per cento del Pil nel 2020 mentre quello del debito pubblico si attesta al 157,6 per cento. (Rin)