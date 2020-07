© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: rallentano le offerte pubbliche iniziali - Le aziende giapponesi hanno frenato le nuove quotazioni in borsa alla luce di un ambiente reso ostile dalle ricadute della pandemia di coronavirus, con oltre il 70 per cento delle nuove aziende quotate scivolate al di sotto dei prezzi iniziali. Il quadro generale esibisce la crescente sfiducia degli investitori nella sostenibilità del mercato azionario. Da metà giugno appena 11 aziende si sono quotate presso la borsa di Tokyo, dopo un periodo di assenza totale di ipo durato ben due mesi, durante la fase acuta dell’emergenza pandemica. A giugno una breve parentesi di entusiasmo per il parziale riavvio dell’economia ha spinto l’indice Nikkei in rialzo del 40 per cento, ma l’ottimismo è durato lo spazio di poche settimane, e otto delle 11 aziende recentemente quotate hanno visto scivolare i loro prezzi azionari al di sotto dei livelli delle rispettive ipo. (segue) (Res)