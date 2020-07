© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: coronavirus, oltre un milione e mezzo di casi - I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 1.531.669, con 34.193 decessi e 988.029 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 509.447. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio; i tre più colpiti sono il Maharashtra, Nuova Delhi e il Tamil Nadu. Da un’indagine sierologica in tre slum di Mumbai, che ha coinvolto settemila persone, è emerso che il 57 per cento degli abitanti ha sviluppato anticorpi al virus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48.513 nuovi casi e 768 decessi, un record. Da sette giorni consecutivi gli aumenti quotidiani superano le 45 mila unità. Sono stati dimessi 35.176 pazienti (sesto giorno consecutivo sopra 30 mila), con un tasso di recupero del 64,5 per cento. Il tasso di mortalità è del 2,25 per cento. L’India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile, ed è il terzo paese ad aver superato la quota di un milione. Ieri sono stati effettuati 408.855 test e il totale ha raggiunto 17.743.740, secondo il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). (segue) (Res)