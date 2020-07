Migranti: Ciacciarelli (Lega), a Fiuggi servono turisti, no trasferimenti da Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega chiede che non siano effettuati trasferimenti di migranti a Fiuggi. "Ancora sbarchi, ancora sulle coste siciliane, il che tradotto significa che arriveranno altri immigrati nella nostra provincia - afferma Ciacciarelli in una nota -. Nella città termale di Fiuggi invece di riempire gli hotel di turisti Conte e Zingaretti, i due azionisti di maggioranza di questo governo sciagurato, li affollano di immigrati irregolari, potenzialmente positivi al coronavirus, di cui non sappiamo assolutamente nulla, e che da un momento all'altro potrebbero darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce. La Lega - conclude - non ci sta ed è pronta a dare battaglia insieme ai cittadini, con ogni mezzo disponibile. Quello giallorosso è un governo scellerato che da un lato usa il virus per tenersi attaccato alle poltrone, e dall'altro mette a repentaglio la salute dei cittadini importando infetti". (Com)