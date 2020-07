Fondi Lega: caso Lfc, in corso interrogatorio prestanome con pm Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato alle 9.30 al carcere di San Vittore l'interrogatorio davanti al procuratore aggiunto Eugenio Fusco di Luca Sostegni, il liquidatore della "Paloschi srl" e "testa di paglia" del commercialista Michele Scilieri fermato lo scorso 15 luglio con le accuse di peculato ed estorsione nell'ambito dell'inchiesta sul caso della presunta compravendita "gonfiata" di un capannone a Cormano (Mi) alla Fondazione "Lombardia Film Commission". Sostegni aveva già fatto le prime ammissioni nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti al gip e fornito dei primi elementi utili alle indagini agli inquirenti in un successivo confronto con il pm Stefano Civardi, titolare dell'inchiesta insieme all'aggiunto Fusco. Da quanto appreso, quello di oggi non sarà l'unico interrogatorio tra Sostegni, difeso dal legale Giuseppe Alessandro Pennisi, e i magistrati inquirenti ma il primo di una serie in cui il 62enne professionista punterà a chiarire il proprio ruolo nella vicenda in cui è indagato con i commercialisti Scilieri, Alberto Di Rubba (direttore amministrativo del gruppo parlamentare Lega alla Camera) e Andrea Manzoni (revisore contabile del Gruppo parlamentare della Lega del Senato).(Rem)