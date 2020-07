Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è storicamente un partner di primo piano del Libano, per questo deve continuare a lavorare con la Cooperazione allo Sviluppo, nei programmi di punta del nostro pluriennale impegno in questo Paese: recupero e valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico, infrastrutture idriche e ambiente, sostegno alla sanità e alle scuole pubbliche, e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, nella sua prima intervista a un media italiano dall’assunzione del suo incarico lo scorso febbraio. “Il Libano sta vivendo una crisi profonda e complessa. È una crisi – ha affermato la diplomatica - che investe non solo il sistema bancario e la stabilità finanziaria del paese, ma più ampiamente il modello economico, il tenore di vita, il tessuto sociale”. La svalutazione della lira libanese, l’aumento del costo della vita e una diffusa insofferenza verso il sistema politico, accusato di cattiva gestione degli affari dello Stato e di corruzione, hanno portato parte della popolazione a manifestare a ottobre 2019, portando l’allora primo ministro, Saad Hariri, alle dimissioni il 29 ottobre scorso. A tal proposito, Bombardiere ha sottolineato che “ad essere in crisi è anche il rapporto fra cittadini e istituzioni, fra la società e la classe politica”. (segue) (Mom)