Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte economico-finanziario, da ottobre 2019 a oggi il tasso di cambio tra la lira libanese e il dollaro statunitense mostra una costante svalutazione della moneta locale. Alcuni prodotti sono del tutto scomparsi dai negozi, mentre lo scarso approvvigionamento di altri ha portato i prezzi a triplicarsi. Dall'ottobre 2017, la lira libanese, ancorata al dollaro dal 1997 al valore di 1.507, ha perso circa l'80 per cento del suo valore nel mercato parallelo. A fronte di un tasso di cambio fisso di 1.507 per un biglietto verde, oggi sul mercato nero il tasso oscilla intorno a 9.000 lire per un dollaro, mentre gli uffici di cambio autorizzati vendono e acquistano dollari a fronte di circa 3.900 lire. Le strategie attuate dalla Banca centrale (Banque du Liban) di immettere valuta forte nel mercato non sembrano aver prodotto gli effetti sperati. Il 7 marzo 2020 il governo ha dichiarato il default e il 30 aprile ha ufficialmente richiesto l'intervento del Fondo monetario internazionale. Lo scorso 11 febbraio si è insediato il governo di Hassan Diab che “si trova alle prese con un’enorme sfida su più livelli: da un lato, stabilizzare il quadro economico, in forte deterioramento, frenando la svalutazione della lira e il crollo del potere d’acquisto della popolazione, ed assicurando le importazioni di beni essenziali, fra cui benzina, farina e medicinali; dall’altro, lanciare le riforme, non più procrastinabili, dal settore elettrico, alla giustizia, dal controllo dei capitali, alla lotta alla corruzione”, ha evidenziato l’ambasciatrice d’Italia a Beirut Nicoletta Bombardiere. Secondo la diplomatica “la complessità di questa sfida sta nell’intreccio fra emergenze, alle quali dare subito risposte, e problemi strutturali, le cui cause croniche richiedono riforme incisive”. Inoltre, “forti e trasversali sono le aspettative per un cambiamento, ritenuto non più differibile”, ha chiarito Bombardiere. Tuttavia, ha proseguito la diplomatica “attorno alla questione di come declinare il cambiamento, quali misure e soprattutto quale condivisione di costi e sacrifici, le forze politiche restano divise in un dibattito dal quale non è ancora emersa una visione comune”. (segue) (Mom)