Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne le storiche relazioni economiche fra Italia e Libano, “l’export ha mantenuto importanti quote di mercato per anni, ma già dal 2018, in un contesto generalizzato di contrazione delle importazioni libanesi, è iniziata la flessione delle nostre esportazioni”, ha evidenziato l’ambasciatrice Bombardiere. Secondo i dati Istat, dal 2017 al 2019 l’export dell’Italia verso il Libano è progressivamente diminuito. Nel 2017, infatti, l’export ha raggiunto 1,51 miliardi di euro, nel 2018 è sceso a 1,32 miliardi per raggiungere 1,17 miliardi nel 2019. Inoltre, nei primi quattro mesi del 2020 l’export è dimezzato rispetto al periodo gennaio-aprile del 2019, anche a causa della pandemia. (segue) (Mom)