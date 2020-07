Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid-19. Nel periodo gennaio-aprile 2019 l’export è stato di 369 milioni di euro, mentre nello stesso periodo del 2020 ha raggiunto i 195 milioni di euro. In leggero incremento nei primi quattro mesi dell’anno in corso le importazioni (14,89 milioni di euro). L’ambasciatrice ha sottolineato che la “recessione economica, le restrizioni valutarie e gli effetti del Covid hanno messo in crisi la sostenibilità del modello economico libanese, finora essenzialmente basato sulle importazioni”. Per questo motivo, “dobbiamo cercare ora di rifocalizzare il nostro export soprattutto verso i settori dei beni intermedi (macchinari, prodotti chimici,…), strumentali allo sviluppo di attività produttive in linea con le priorità e potenzialità libanesi, dall’industria leggera all’agroalimentare. Quando le condizioni economiche locali lo consentiranno, l’attivazione di strumenti di sostegno dall’Italia potrà servire a promuovere partenariati industriali, con la partecipazione di Pmi italiane”, ha chiarito. (segue) (Mom)