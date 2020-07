Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 aprile il governo libanese ha approvato un piano di salvataggio dell’economia, che prevede tra le altre cose il ricorso all’indebitamento dell’Fmi. In particolare, il Fondo monetario potrebbe proporre di unificare il tasso di cambio ufficiale tra la lira libanese e il dollaro con quello al mercato parallelo e passare a un tasso di cambio flessibile. Secondo quanto riferito dai media, il Governo ha richiesto all’Fmi un pacchetto di assistenza finanziaria per circa 10 miliardi di dollari sotto forma di prestito, mentre i donatori internazionali sono disposti a fornire circa 11 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti promessi durante la conferenza Cedre di Parigi del 2018, condizionati all’avvio di riforme strutturali. “Le riforme sono innanzitutto un prerequisito essenziale per il rinnovamento delle istituzioni libanesi, e per dare una risposta alle legittime richieste della società civile”, ha affermato l’ambasciatrice Bombardiere. La diplomatica ha aggiunto: “Le riforme sono urgenti perché sono attese da anni: dal settore elettrico a quello bancario, dalla lotta alla corruzione all’indipendenza della giustizia”. “Il governo ha varato in marzo un piano che indica la strategia per il salvataggio economico del Paese ed ha iniziato un negoziato con l’Fmi per un pacchetto di assistenza finanziaria, legata alle riforme”, ha aggiunto. “Per molti partner internazionali del Libano, fra cui l’Italia, la strada da percorrere per uscire dalla crisi è questa”. “L’appello, alla classe politica e alle istituzioni libanesi, è di superare le divisioni, unire gli sforzi, per agire rapidamente ed incisivamente in questa direzione. Imboccata la strada, potranno seguire, con Cedre, gli investimenti per i progetti infrastrutturali di sviluppo”, ha precisato. (segue) (Mom)