Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a “Nova”, necessario contribuire alla stabilità del paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami tra Italia e Libano non riguardano soltanto l’aspetto economico, storico e culturale. Il nostro paese, infatti, è presente nell’ambito di due missioni militari: Unifil (la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale) e Mibil (la missione militare bilaterale Italia-Libano). A tal proposito, l’ambasciatrice Bombardiere ha sottolineato che “l’Italia ha dato la sua impronta a Unifil, sin dalla nascita della missione nel 2006. Da allora, siamo rimasti con un impegno di prim’ordine, con la responsabilità del settore ovest ed il comando affidato per quattro volte al nostro Paese”. “La nostra posizione è sempre stata chiara e coerente: questa missione è uno strumento necessario per mantenere la stabilità lungo la linea blu e contribuire alla sicurezza del Libano e della regione”, ha aggiunto. Oltre a Unifil e in linea con gli obiettivi della Conferenza di Roma del 2018, “l’Italia ha scelto di sostenere un investimento crescente, qualitativo e quantitativo, anche nella cooperazione bilaterale con le Forze armate, attraverso le attività di addestramento svolte dalla Mibil e ritagliate sulle specifiche necessità libanesi”, ha spiegato, ricordando che “dopo la pausa obbligatoria imposta dal Covid-19, queste attività riprenderanno presto”. Infine, l’ambasciatrice Bombardiere ha affermato: “Fra la Difesa italiana e la Difesa libanese c’è un dialogo costante sullo sviluppo dei programmi di addestramento ed assistenza, volti al rafforzamento capacitivo delle forze armate e di sicurezza libanesi. Il nostro impegno in questo campo continuerà”. (Mom)