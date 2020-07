Fase 3: Casellati, italiani hanno bisogno di lavoro e non di misure assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da coronavirus “ci ha fatto vivere drammatiche giornate di dolore e sofferenza per tante famiglie, a cui rinnovo un commosso pensiero di vicinanza. Il Covid ci ha costretto a fare i conti con nuovi scenari, nuove realtà e nuovi problemi di un’economia in profonda recessione. Abbiamo bisogno subito - adesso - di interventi fiscali, finanziari ed economici importanti”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento alla cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. “Abbiamo bisogno di mettere soldi in tasca agli italiani – ha sottolineato -. Abbiamo bisogno di lavoro, lavoro, lavoro, non di misure assistenziali o di legislazioni dell’emergenza”.(Rin)