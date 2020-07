Autostrade: De Micheli, riposizionamento dello Stato è fondamentale nell’accordo con Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riposizionamento dello Stato nel rapporto con i concessionari privati è un elemento fondamentale in quanto è in gioco la gestione di beni pubblici. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo ad una domanda dei giornalisti presso la sede dell’Enac sulle prospettive di un accordo definitivo con Autostrade per l’Italia. De Micheli ha detto che un accordo finale con Aspi è raggiungibile in tempi brevi. “La svolta vera”, secondo il ministro, è legata al riposizionamento dello Stato nel rapporto con i concessionari privati. “Vogliamo e continueremo a volere che il rapporto tra lo Stato sia diverso in termini di equilibri di forza rispetto ai concessionari privati”, ha detto De Micheli secondo cui anche riguardo le penalità per gli inadempimenti, questi non possono passare “in cavalleria” in quanto si tratta della gestione di un bene pubblico.(Pav)