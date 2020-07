Scuola: Casellati, a settembre deve riaprire per tutti senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola “a settembre deve riaprire per tutti, senza se e senza ma”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento alla cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. “Il governo deve farsi carico delle proprie responsabilità, non delegarle ai Presidi o alle famiglie, con il rischio di creare inaccettabili discriminazioni tra studenti di serie A e studenti di serie B – ha sottolineato -. Ricordiamoci che la scuola non è solo didattica davanti a un computer. E' il luogo della formazione umana e sociale dei nostri ragazzi. Investiamo nella scuola reale - statale, paritaria e anche privata - che è fatta di aule, di relazioni, di interazione, confronto e dialogo quotidiano tra studenti e docenti”. Secondo Casellati, “la scuola deve essere una priorità, così come la ricerca scientifica che deve diventare protagonista delle nostre politiche pubbliche di sviluppo. La ricerca non è un optional. Non è un accessorio a cui guardare solo in caso di bisogno. E’ innovazione, è competitività, è rinascita in ogni campo del sapere e del fare. A cominciare da quello sanitario: perché sarà la ricerca a darci le cure e i vaccini, dando fiato, ripresa all’economia e a tutte le attività produttive. Quindi facendoci tornare a una vita normale”.(Rin)