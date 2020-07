Imprese: Cao (Saipem), nessuna cancellazione ordini ma pianificazione dilazionata nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem non ha avuto alcuna cancellazione di ordini, ma dall’altra parte non si è riuscito a procedere con lo sviluppo dei progetti come pianificato inizialmente. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante una call con i giornalisti in occasione della presentazione dei risultati semestrali della società. “Questo per una serie di fattori come l’impossibilità fisica di organizzare il lavoro a fronte delle misure di distanziamento sociale, il cui rispetto è ancora più difficile in realtà grandi come Saipem: alla luce di ciò abbiamo dovuto procedere con la riduzione del personale presente e organizzare la fornitura di presidi medici e dispositivi di protezione individuale per controllare la situazione e prevenire possibili focolai a bordo delle navi o nei cantieri”, ha spiegato, sottolineando che a tutto ciò si accompagnava anche la difficoltà a reperire voli di linea per raggiungere i siti di attività della società, presente in 60 paesi. “L’avanzamento dei progetti non è stato quindi possibile secondo quanto si era pianificato essenzialmente, e questo è visibile anche dai ricavi registrati nel periodo: abbiamo quindi registrato una pianificazione molto più dilazionata nel tempo rispetto alle stime”, ha concluso. (Ems)