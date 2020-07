Migranti: Grandi (Unhcr), flussi che arrivano in paesi ricchi sono ancora molto gestibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I flussi di persone che continuano ad arrivare nei Paesi ricchi sono ancora molto gestibili e se Paesi con molte meno risorse di noi fanno lo sforzo di accogliere migliaia di profughi, non abbiamo scuse noi se chiudiamo". Lo ha detto Filippo Grandi, alto commissario dell'Unhcr, durante la presentazione alla stampa dell'associazione ResQ - People Saving People, che intende sostenere e realizzare e attività di soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà in mare. "Su 80 milioni di persone obbligate a fuggire dalle proprie case – ha ricordato Grandi - quasi il 90 per cento si trova in Paesi con poche risorse, in Africa, in Medio Oriente, in Asia, in America latina. La percentuale di queste persone in fuga che vengono da noi è bassissima rispetto al totale". Grandi ha fatto poi l'esempio dell'Uganda, spiegando che "qualche giorno fa ha aperto le frontiere a migliaia di rifugiati dal Congo. L'Uganda è un Paese con poche risorse, con 1,5 milioni di rifugiati già presenti sul suo territorio e con un problema di coronavirus che è in crescita esponenziale". (Rem)