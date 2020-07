Decreto Agosto: al Senato al via esame scostamento di Bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi, in piena emergenza, gli altri due scostamenti di bilancio sono passati entrambi all'unanimità. Per approvare quello di oggi il governo avrà bisogno della maggioranza assoluta, che a palazzo Madama ora è di 160 senatori e non più di 161. La soglia si è infatti abbassata di un’unità a giugno, quando il numero dei senatori è passato da 320 a 319 a causa della scomparsa di Stefano Bertacco di Fratelli d’Italia. La somma dei senatori di Pd, M5s, Italia viva e Leu, che compongono la maggioranza, è di 153. Saranno quindi fondamentali i voti del gruppo per le Autonomie e del Maie e quelli dei senatori a vita. Tra questi Mario Monti, Liliana Segre ed Elena Cattaneo finora non hanno mai fatto mancare il loro apporto nei momenti delicati. Resta da vedere poi come si comporteranno i partiti dell’opposizione, e in particolare Forza Italia, i quali hanno già fatto sapere che non voteranno al "buio". L’attenzione sarà puntata sui tre fuoriusciti dal gruppo azzurro (Paolo Romani, Gaetano Quagliarello e Massimo Berutti), che pochi giorni fa hanno creato un’altra componente nel gruppo Misto dal nome Idea-Cambiamo. Ieri il Senato ha approvato, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, la risoluzione di maggioranza per estendere il termine dello stato di emergenza al 15 ottobre. La proroga dovrebbe essere approvata questa sera dal Consiglio dei ministri. (Rin)