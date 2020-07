Ue: premier Sanchez, Spagna ha giocato ruolo decisivo nelle trattative su Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha giocato un ruolo "decisivo" per consentire l'approvazione del Fondo per la ripresa a Bruxelles allo scorso Consiglio europeo straordinario. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in un intervento al Congresso dei deputati di Madrid, definendo l'accordo una "pietra miliare economica, sociale e politica", un nuovo "Piano Mashall", che sarà ricordato dalle generazioni future. Secondo il premier, "la speranza ha sconfitto la paura e l'Europa è stata all'altezza del compito" superando posizioni "molto lontane". Le trattative si sono rivelate estremamente complesse ma Sanchez ha affermato di essersi seduto a "parlare con tutti perché l'Europa e la Spagna non potevano permettersi di fallire". Il primo ministro ha poi evidenziato che la pandemia non ha cambiato le priorità del paese, come la digitalizzazione "essenziale per mantenere l'attività produttiva ed educativa" e la transizione ecologica in quanto "non ci sarà alcun vaccino per il disastro climatico" ed è necessario "fermarlo". Tra gli altri obiettivi prioritari, Sanchez ha citato la parità di genere e la coesione sociale.(Spm)