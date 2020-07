Brexit: sottosegretario agli Affari europei Francia, non accetteremo accordo a ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non accetteremo un accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ad ogni costo perché non è nell'interesse della Francia, né quello dell'Europa. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter" Clement Beaune, sottosegretario agli Affari europei. Secondo Beaune "è fuori discussione che i britannici abbiano un accesso al nostro mercato" senza rispettare le nostre regole. Il sottosegretario francese ha poi richiamato la situazione delle frontiere europee durante la crisi del coronavirus. "Le misure più dure, come quelle riguardanti la chiusura delle frontiere, devono essere evitate fino a quando è possibile all'interno dell'Europa e dello spazio Schengen, perché è il nostro spazio di vita, il nostro spazio di circolazione", ha detto ancora il sottosegretario. "L'idea non è quella di mirare a un paese. Abbiamo sempre, anche nel momento più forte della crisi in Francia, pensato ad avere delle misure cooperative, coordinate con i nostri vicini europei", ha spiegato Beaune ricordando che "quando ci sono state le restrizioni alle frontiere tedesche, italiane, spagnole, ne abbiamo parlato e abbiamo puntato a queste misure affinché disturbino il meno possibile, che blocchino il meno possibile". Il sottosegretario ha poi definito scandalosa la situazione dei diritti delle persone omosessuali in Polonia. "Dobbiamo avere dei meccanismi di sanzione", ha chiarito a tal proposito Beaune. (Frp)