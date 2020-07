Fase 3: Conte, no atteggiamento liberticida dietro proroga emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proroga dello stato di emergenza "non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica ma che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze organizzative e operative e non per farne un uso strumentale con un atteggiamento liberticida e eliminando il dissenso, come è stato detto. Sono affermazioni gravi che non hanno corrispondenza nella realtà. Non è così". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera su ulteriori iniziative relative all'emergenza Covid. (Rin)