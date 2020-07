Roma: lite tra due uomini a Tor Pignattara finisce con l’arresto di una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuti per sedare la lite tra due uomini, alla fine, gli agenti dei commissariati di Porta Maggiore e Tor Pignattara, hanno arrestato una donna. Le volanti arrivate sul posto in zona Tor Pignattara, hanno subito individuato i due ancor impegnanti nella loro accesa discussione e, mentre gli agenti tentavano di capire il motivo di quella lite, una donna di 30 anni di origini abruzzesi, si è scagliata, inizialmente solo a parole, contro l’agente di polizia donna, finendo per aggredirla e ferirla. Quindi, con il diverbio che ormai si era spento, i due uomini hanno assistito all’arresto della 30enne per lesini e minacce a pubblico ufficiale.(Rer)