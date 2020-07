Repubblica Ceca: coronavirus, secondo aumento giornaliero dei contagi più alto da giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento giornaliero di nuovi contagi da coronavirus in Repubblica Ceca ieri è stato il più alto dalla fine di giugno. Lo riferisce il ministero della Sanità, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". I casi osservati ieri sono stati 275 e portano il totale dall'inizio della pandemia nel Paese a 15.827. Peggio di ieri è stato solamente il dato di venerdì scorso, quando l'aumento registrato è stato di 279 nuovi casi. Un numero significativo di essi è concentrato a Praga, dove recentemente è scoppiato un focolaio in una discoteca. A crescere in modo lento ma costante è anche il numero dei contagi attivi, ormai da metà luglio. Attualmente si trova a 4.083 unità, il dato più alto dal 17 aprile. Alcuni giorni fa il ministero della Sanità ha corretto al ribasso il numero di casi attivi dopo che questo aveva apparentemente superato la soglia delle 5 mila unità. Il titolare del ministero, Adam Vojtech, ha spiegato di aver disposto una verifica dei numeri pubblicati fino a quel momento. Secondo Ladislav Dusek, direttore dell'Istituto di informazione sanitaria e di statistica, alcune aziende sanitarie locali sono state più impegnate nella lotta al virus che nell'aggiornamento dei dati, il che è la ragione della correzione. (Vap)