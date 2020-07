© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla proroga dello stato di emergenza, a seguito della discussione di ieri in Senato, alcuni cittadini hanno capito che questa "significhi tornare al lockdown e a misure più restrittive dal primo agosto. Non è affatto così". È quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera.(Rin)