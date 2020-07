Napoli: assessore Buonanno, sì a delibera "Dato bene comune", al via rivoluzione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "Acqua bene comune" e "Ossigeno bene comune", la giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore con delega all'Informatizzazione Monica Buonanno, ha approvato la delibera Dato bene comune. Un atto di indirizzo che sostiene misure strategiche orientate alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alla condivisione dei dati, nel pieno rispetto delle norme a tutela dei dati personali e in conformità al Gdpr Reg. Ue 2016/679, mediante il ricorso alle più evolute tecnologie, soprattutto per orientare politiche di sviluppo, politiche sociali ed economiche sul territorio e migliorare la capacità del Comune di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In merito l'assessore ha dichiarato: "E' un atto a vantaggio dei cittadini e di chiunque intenda utilizzare i dati per orientare scelte e politiche pubbliche di investimento. Abbiamo voluto considerare i dati con la visione di un'infrastruttura pubblica al pari dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti e dell'ossigeno; ciò consente la condivisione di dati e algoritmi tali da creare servizi aperti e condivisi a partire dalla città che possono essere utilizzati da tutte le piccole e medie imprese, le pubbliche amministrazioni, cooperative e organizzazioni sociali. (segue) (Ren)