Napoli: assessore Buonanno, sì a delibera "Dato bene comune", al via rivoluzione digitale (2)

- "Abbiamo fortemente valorizzato il progetto Potess - ha aggiunto l'assessore - orientato, in modo primario, alla erogazione di servizi pienamente interattivi, al fine di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, e il progetto 'Armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli' finalizzato alla realizzazione di una piattaforma tecnologica centralizzata che dovrà occuparsi della raccolta e dell'armonizzazione delle diverse banche dati distribuite nell'Ente. Il mio sentito ringraziamento al dirigente e ai funzionari dei Servizi informativi dell'amministrazione comunale di Napoli che hanno creduto con me di riuscire a portare Napoli tra le città più all'avanguardia in Europa sui processi di informatizzazione", ha concluso Buonanno. (Ren)