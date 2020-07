Conte: "Con la proroga dello stato di emergenza non si torna alla serrata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga dello stato di emergenza non significa "tornare al lockdown e a misure più restrittive dal primo agosto. Non è affatto così". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera su ulteriori iniziative relative all'emergenza Covid. Senza la proroga dello stato di emergenza "verrebbe a cessare le proprie funzioni anche il Comitato tecnico-scientifico, che in questi mesi ha svolto un ruolo decisivo nel sostenere e motivare, con evidenze scientifiche, le decisioni del governo, sia nella fase della progressiva limitazione delle relazioni di comunità e della sospensione delle attività economiche e commerciali, sia nella delicata fase della loro graduale riapertura e del progressivo ritorno alla normalità" ha detto Conte."Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica ma che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze organizzative e operative e non per farne un uso strumentale con un atteggiamento liberticida e eliminando il dissenso, come è stato detto. Sono affermazioni gravi che non hanno corrispondenza nella realtà. Non è così" ha aggiunto Conte."Abbiamo convenuto con tutti i ministri sulla necessità di prorogare lo stato di emergenza ed è emerso l'indirizzo di prorogarla fino al mese di ottobre. Una risoluzione di maggioranza propone come data il 15 ottobre. Il governo, qualora fosse confermata questa indicazione alla Camera, si atterrà a questa indicazione temporale" ha chiarito ancora. (Rin)