Droga: carabinieri sequestrano piantagione di canapa indiana nel Siracusano, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, unitamente ai colleghi dell’aliquota operativa del Nor della compagnia di Augusta (Sr), hanno tratto in arresto due soggetti, un 67enne e un 54enne, entrambi residenti a Villasmundo, già noti alle Forze dell’ordine, sorpresi mentre irrigavano una piantagione di canapa indiana, costituita da circa 200 piante di altezza variabile da 50 cm ad oltre 2,5 metri. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di rastrellamento lungo le sponde del torrente Mulinello, in località Ferrante di Augusta, insospettiti della presenza, in un terreno incolto, di un viottolo ben delineato, lo hanno percorso, ritrovandosi in uno slargo ove, nascosti dalla fitta vegetazione spontanea, vi erano le piante di cannabis, disposte in filari. I carabinieri hanno visto i due soggetti mentre irrigavano le piante per mezzo di un sistema costituito da tubi in pvc per mezzo dei quali l’acqua del torrente, da un recipiente posto a monte della piantagione, per caduta, innaffiava il terreno. I due, colti di sorpresa, sono stati immediatamente arrestati. Oltre alle piante ed al sistema di irrigazione, i carabinieri hanno sequestrato l’attrezzatura agricola edil concime liquido, utilizzati per la coltivazione della redditizia piantagione. Le piante, previa campionatura per le analisi tossicologiche, sono state estirpate e distrutte sul posto, mentre i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della Autorità giudiziaria aretusea, in attesa della udienza di convalida. (Ren)