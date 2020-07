© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Pier Ferdinando Casini afferma che "questa volta Boris Johnson ha ragione: lo Stato non può imporre le diete, ma può fare opera di prevenzione per indirizzare i cittadini ad un sano stile di vita. Fare sport e mangiare meglio aiuta a vivere più a lungo e soprattutto in modo migliore". L'ex presidente della Camera lo scrive sul suo profilo Facebook. (Rin)