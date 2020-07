Rifiuti: M5s Lazio, criticità di metodo e merito in un Piano già vecchio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Movimento 5 stelle abbiamo presentato una serie di emendamenti, con la volontà di dare un contributo fattivo e non ostruzionistico, proponendo soluzioni per risolvere i problemi di impiantistica, per superare la logica che da un parte vede lo smantelliamo degli inceneritori e dall'altra porta avanti i processi che gli inceneritori li alimenta, per intervenire su quei processi che portano alle infiltrazioni criminali e alla gestione sopra le righe di alcuni privati. E soprattutto per tutelare quei territori e quelle popolazioni che negli anni hanno visto non solo le falde contaminarsi, ma i loro familiari ammalarsi e morire per malattie collegate all'inquinamento dell'aria e dell'acqua". "In definitiva non c'è nulla di innovativo in questo Piano", continua il Movimento 5 stelle. "Occorre andare oltre lo scaricabarile e la guerra tra province che serve solo a distrarre dal reale problema, che sicuramente non è quello pretestuoso da più parti sollevato anche ieri in Consiglio, di dotare o meno la Capitale d'Italia di poteri straordinari, visto che ci aggiungiamo a votare un Piano Rifiuti regionale e non una riforma degli enti locali. Ci auguriamo, infine, che ci venga data la possibilità di discutere sulle osservazioni, perchè se, anche stavolta, come è accaduto per altri provvedimenti, si arriveraà ad un maxi-emendamento che svilirà l'Aula dei propri poteri, saremmo di fronte all'epilogo peggiore che si possa offrire a tutti i cittadini del Lazio". (Com)