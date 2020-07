Difesa: al via esercitazioni militari della Flotta russa del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le esercitazioni militari della Flotta russa del Mar Nero, a cui partecipano oltre 20 unità navali. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della Flotta russa del Mar Nero tramite un comunicato. "In conformità con il piano per l'addestramento al combattimento delle forze navali, i raggruppamenti di navi della flotta del Mar Nero sono usciti in missione", si legge nel comunicato ripreso dai media russi. Tra le oltre 20 navi, la fregata Admiral Essen, la Pytlivy, la Dmitrij Rogachev, le piccole imbarcazioni missilistiche Orekhovo-Zuevo e Inguscezia, così come le navi da sbarco Tsesar Kunikov e Saratov. Lunedì nel nord-ovest del Mar Nero, si sono concluse le principali esercitazioni Nato Sea Breeze-2020. Più di 20 navi, oltre ad aerei, elicotteri e circa 2 mila militari provenienti da Ucraina, Stati Uniti, Bulgaria, Georgia, Norvegia, Romania, Spagna e Turchia vi hanno preso parte. (Rum)