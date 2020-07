Regno Unito: società incaricata progetto centrale Tidal Lagoon perde licenza costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società incaricata della pianificazione del progetto per la centrale elettrica Tidal Lagoon, nella baia britannica di Swansea, non ha più la licenza di costruzione. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Tidal Power Plc sostiene di aver ottenuto un'autorizzazione "permanente" per lo svolgimento delle proprie attività sul sito di costruzione. Nonostante ciò, sia il governo britannico, sia il consiglio comunale di Swansea, insistono sul fatto che il permesso sia scaduto il mese scorso. Il consiglio comunale ha indicato che di conseguenza il progetto non può più procedere. Un rappresentante della società ha dichiarato di aver "ricevuto un chiaro parere legale" a sostegno della posizione della società. Tidal Power Plc sperava in un investimento del governo nel progetto da 1,4 miliardi di euro, ma già nel 2018 il ministero preposto ha dichiarato che il progetto non è conveniente. La società ha quindi cercato investimenti per 1,3 miliardi di euro vendendo azioni l'anno successivo. Secondo il sito web di Tidal Power, il denaro doveva essere raccolto per "proteggere il progetto Swansea". (Rel)