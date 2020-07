Difesa: India, atteso oggi l’arrivo dei primi cinque aerei caccia Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso oggi in India, nella Stazione aeronautica di Ambala, nello Stato dell’Haryana, l’arrivo di cinque aerei caccia Rafale prodotti dall’azienda francese Dassault Aviation per l’Aeronautica militare indiana. Per l’occasione la sicurezza è stata rafforzata ad Ambala. I caccia hanno lasciato l’altro ieri lo stabilimento di Merignac, in Francia, pilotati da piloti della forza aerea indiana, per entrare in servizio nel 17mo Squadrone Golden Arrows. I piloti e i tecnici si sono precedentemente sottoposti a un addestramento presso Dassault Aviation, con la collaborazione dell’Aeronautica francese. Al decollo hanno assistito, tra gli altri, l’ambasciatore dell’India in Francia, Jawed Ashraf, e il presidente e amministratore delegato di Dassault, Eric Trappier. Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, si era recato a Merignac, lo scorso 8 ottobre, per la cerimonia di consegna del primo Rafale. Tutti gli aerei, 36, dovrebbero arrivare in India entro aprile-maggio del 2022; 18 dovrebbero essere consegnati entro il febbraio del 2021. Gli ultimi caccia stranieri introdotti nell’Aeronautica indiana sono stati i russi Sukhoi Su-30. Per l’ex capo di Stato maggiore della forza armata Birender Singh Dhanoa l’introduzione dei Rafale costituisce una svolta, grazie al suo equipaggiamento elettronico, soprattutto rispetto alla minaccia cinese. (segue) (Inn)