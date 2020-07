Difesa: India, atteso oggi l’arrivo dei primi cinque aerei caccia Rafale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha sollevato diverse questioni, accusando il governo di aver concluso la compravendita a “un prezzo molto gonfiato”, procurando un danno erariale; di aver aggirato la “procedura d’appalto della difesa” a favore del gruppo industriale Reliance Defence, facendone entrare la controllata Reliance Aerostructure in una joint venture con Dassault, e di essere sceso a compromessi sulla sicurezza. Il partito di opposizione ha chiesto la pubblicazione dei dettagli dell’accordo, costi compresi, che dovrebbero superare gli otto miliardi di dollari. L’esecutivo in carica ha rifiutato di rendere pubblici i dati spiegando al parlamento di aver sottoscritto con la Francia una clausola di riservatezza. Per il Congresso, tuttavia, le parti sono sì vincolate a proteggere le informazioni riservate riguardanti le capacità operative delle attrezzature per la difesa, ma non è chiaro se il governo indiano abbia un vincolo legale a non rivelare il prezzo. La polemica si è concentrata soprattutto sul mancato ruolo dell’azienda aerospaziale pubblica Hal. (segue) (Inn)