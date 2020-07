© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontra oggi i giornalisti della Stampa parlamentare per la tradizionale cerimonia del "Ventaglio". L'appuntamento è alle ore 11.30 a Palazzo della Minerva. L'incontro sarà trasmesso in diretta dalla WebTv e dal canale YouTube del Senato. (com)