- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà ha ammesso di continuare a "non capire questa polemica sulla proroga dello stato d’emergenza. Si tratta di un atto tecnico che ci permette di mantenere le regole attuali e di intervenire prontamente se ve ne fosse bisogno. Non c’è alcuna minaccia per le libertà costituzionali", ha precisato ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. (Rin)