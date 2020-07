Tanzania: oggi i funerali dell’ex presidente Mkapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono oggi i funerali dell’ex presidente della Tanzania, Benjamin Mkapa, morto la scorsa settimana all’età di 81 anni in seguito ad un arresto cardiaco. La cerimonia funebre, come riporta la stampa locale, è in corso nella sua città natale di Lupaso, nel sud del paese, alla presenza del presidente John Magufuli. Mkapa, al potere dal 1995 al 2005, è stato il terzo presidente della Tanzania dall’indipendenza del paese africano, avvenuta nel 1961 (come Tanganica, mentre la Tanzania fu proclamata ufficialmente nel 1964 dalla fusione fra Tanganica e Zanzibaer): prima di lui al potere ci furono Julius Nyerere e Ali Hassan Mwinyi.(Res)