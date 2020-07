Polonia: sindaco di Varsavia Trzaskowski incontrerà presidente Duda domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio avrebbe dovuto svolgersi la sera stessa del 12 luglio, ma Trzaskowski aveva dichiarato che avrebbe accettato l'invito soltanto dopo l'ufficializzazione dell'esito delle elezioni. Duda ha vinto il ballottaggio delle presidenziali con il 51,03 per cento dei voti, secondo quanto comunicato dal presidente della Commissione elettorale statale (Pkw), Sylwester Marciniak. Il suo avversario Trzaskowski ha ottenuto il 48,97 per cento. L'affluenza è stata pari al 68,18 per cento. In totale Duda ha conquistato 10.440.648 voti, mentre Trzaskowski ne ha ottenuti 10.018.263. (Vap)