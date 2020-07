Kenya: arrestato uomo ricercato negli Usa per contrabbando di avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino keniota ricercato negli Stati Uniti per commercio illegale di avorio e di corni di rinoceronte è stato arrestato nella città costiera di Mombasa, nel Kenya sud-orientale. È quanto reso noto su Twitter dalla Direzione delle indagini penali (Dci). Mansur Surur, noto anche come Mansour, è stato arrestato dopo essere rientrato in Kenya proveniente dallo Yemen e figurava tra i cittadini kenioti rimpatriati dallo Yemen dopo esservi rimasti in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Surur è stato già condannato in contumacia nel 2019 per il contrabbando di avorio e corni di rinoceronte per un importo complessivo di 7 milioni di dollari. (Res)