Caldo: Coldiretti, allarme per campagne tra siccità e nubifragi (2)

E se da una parte il Paese deve fare fronte a nubifragi improvvisi dall'altra – sottolinea la Coldiretti – il livello del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è più basso del 24 per cento mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono in affanno su valori ben al di sotto della media e sono in forte deficit da mesi i bacini del centro-sud con gli agricoltori che si preparano a irrigazioni di soccorso per salvare le colture in campo e con i frutti maturi sulle piante che rischiano di essere feriti da colpi di calore e scottature. Il Po al Ponte della Becca (Pavia), alla confluenza con il Ticino, è crollato di quasi tre metri sotto lo zero idrometrico – evidenzia la Coldiretti – e l'Autorità di bacino ha evidenziato il rischio di un apporto idrico non sufficiente per le colture. Intanto – continua la Coldiretti - la riduzione delle portate del fiume ha provocato un aumento della risalita dell'acqua salata del mare verso l'interno del delta aggravando il rischio di inaridimento dei terreni.